Появились кадры с места взрыва газа в девятиэтажке в Алчевске

В результате пожара в жилом доме в Алчевске погибли два человека.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет ЛНР в своем Telegram-канале опубликовал фото с места пожара в девятиэтажном жилом доме в Алчевске, где погибли два человека.

Как сообщили в региональной прокуратуре, пожар в девятиэтажке, предварительно, вспыхнул после взрыва бытового газа. В ГУМЧС РФ по ЛНР рассказали, что в многоквартирном доме по улице Гмыри частично обрушились чердачное перекрытие, кровля, а также квартиры на восьмом и девятом этажах.

Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел 13 октября в 00:01 в квартире на 7-м этаже.

СК и прокуратура начали проверку по факту случившегося.

Добавим, что в Алчевске действует режим ЧС.