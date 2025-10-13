Появились кадры с места взрыва газа в девятиэтажке в Алчевске

Как сообщили в региональной прокуратуре, пожар в девятиэтажке, предварительно, вспыхнул после взрыва бытового газа. В ГУМЧС РФ по ЛНР рассказали, что в многоквартирном доме по улице Гмыри частично обрушились чердачное перекрытие, кровля, а также квартиры на восьмом и девятом этажах.