Витебские оперативники задержали курьера с 2 кг опасного психотропа

Установлено, что мужчина работал закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков. Предложение о преступной подработке около месяца назад нашел в интернете. При нем, а также в тайниках на территории Витебска и области обнаружено и изъято около двух килограммов особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP».