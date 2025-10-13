Витебские оперативники задержали курьера с 2 кг опасного психотропа

Задержанному мужчине 28 лет, живет в Лепеле. Предложение быстро и легко заработать на продаже запрещенных веществ он нашел в интернете. Однако карьера наркозакладчика продлилась примерно месяц.
Установлено, что мужчина работал закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков. Предложение о преступной подработке около месяца назад нашел в интернете. При нем, а также в тайниках на территории Витебска и области обнаружено и изъято около двух килограммов особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP».
В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.