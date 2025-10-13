В Омске из-за ОРВИ закрыли 2 класса и 16 групп в детсадах

По данным ведомства, решения принимают на уровне конкретного коллектива — класса или группы — после анализа посещаемости и обращений к врачам. Учреждения переходят на регламент усиленной профилактики, а педагоги по возможности организуют дистанционные задания, чтобы дети не отставали от программы.