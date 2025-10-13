Ричмонд
В Омске из-за ОРВИ закрыли 2 класса и 16 групп в детсадах

По состоянию на 9 октября на карантин закрыты два класса в одной школе и 16 групп в 15 детсадах.

Источник: Om1 Омск

Департамент образования Омска по запросу портала Om1 Омск сообщил о точечных карантинных мерах: из-за заболеваемости ОРВИ временно приостановлен очный процесс в двух классах одной школы и в 16 группах пятнадцати муниципальных детсадов.

По данным ведомства, решения принимают на уровне конкретного коллектива — класса или группы — после анализа посещаемости и обращений к врачам. Учреждения переходят на регламент усиленной профилактики, а педагоги по возможности организуют дистанционные задания, чтобы дети не отставали от программы.

В департаменте подчёркивают, что речь не идёт о массовом закрытии школ: очно продолжают работать все остальные классы и группы, где уровень заболеваемости остаётся ниже порогового.

Родителям рекомендуют не отправлять ребёнка с признаками простуды в коллектив, своевременно обращаться к педиатру и соблюдать рекомендации по профилактике — от проветривания до масочного режима при контакте с заболевшими в семье.