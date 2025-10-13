Поили и насиловали сутки: В деле беглых педофилов с Урала появился новый поворот

«Девушка познакомилась с парнями в соцсетях, в переписках говорила, что ей 16 лет, они договорились встретиться, провести время. Школьница ушла из дома, её не было сутки, и родственники обратились в полицию. Через друзей выяснилось, где она находится. Связались с парнями, сказали, чтобы её домой отправили. В отделении она себя вела спокойно, адекватно, не нервничала. Мама тогда также написала расписку, что претензий не имеет, с дочерью всё в порядке. Но позже девочка сказала маме, что у неё был контакт с Шаньгиным, причём на тот момент она утверждала, что вступила в связь добровольно», — говорит Бочкарёв.