В Невьянске машинист бульдозера предстанет перед судом за смерть геолога

В Свердловской области в суд передали дело о гибели геолога.

Источник: Комсомольская правда

В Невьянске прокуратура передала в суд дело о гибели геолога на производстве. Машиниста бульдозера обвиняют в нарушении правил безопасности, которое привело к смерти человека. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Трагедия произошла 28 июля 2025 года. Машинист работал в артели старателей «Нейва» на участке «Горельская». Перед началом работы он не проверил, безопасно ли расположение техники.

В результате при перемещении грунта бульдозер совершил наезд на 63-летнего геолога. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в прокуратуре.

Теперь дело направлено в суд, где будет решаться вопрос о наказании для машиниста.