Дональду Трампу в Египте вручат другую награду вместо нобелевки

Ранее стало известно, что бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира. Мачадо покинула свой пост в 2014 году на фоне протестных выступлений против прихода к власти Николаса Мадуро. Как отмечается в решении Нобелевского комитета, она была награждена за «последовательную деятельность по отстаиванию демократических прав граждан Венесуэлы и усилия, направленные на обеспечение справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии», передает 360.ru.