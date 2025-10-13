Ричмонд
Очередной случай насилия в школах Ташкента: группа мальчиков избила девочку

Vaib.uz (Узбекистан. 13 октября). Очередное тревожное видео с насилием среди школьников появилось в социальных сетях. На записи видно, как группа мальчиков, которые учатся, судя по всему, в младших классах, окружает одноклассницу и нападает на неё: толкает, бьёт по плечам, а один из учеников пытается ударить девочку кулаком в лицо, другой — наносит удар ногой в живот. Девочка не выдерживает и падает на пол от боли. Сложно понять, откуда у детей в таком возрасте появляется подобная жестокость.

Пользователи быстро определили, что инцидент произошёл в одной из школ Сергелийского района Ташкента. Однако наибольшее возмущение вызвал не сам инцидент, а реакция (а вернее — её отсутствие) администрации школы.

Мама пострадавшей девочки рассказала в соцсетях, что руководство учебного заведения не приняло никаких мер ни в отношении нападавших, ни в отношении сотрудников, которые допустили подобную ситуацию. Более того, по её словам, даже после обещания отчислить двух зачинщиков, администрация в итоге вернула их обратно на учёбу.

Теперь все ждут официального комментария от столичного управления дошкольного и школьного образования. Интересно, как в этот раз чиновники объяснят бездействие руководства школы и что собираются предпринимать дальше.