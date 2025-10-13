Очередной случай насилия в школах Ташкента: группа мальчиков избила девочку

Vaib.uz (Узбекистан. 13 октября). Очередное тревожное видео с насилием среди школьников появилось в социальных сетях. На записи видно, как группа мальчиков, которые учатся, судя по всему, в младших классах, окружает одноклассницу и нападает на неё: толкает, бьёт по плечам, а один из учеников пытается ударить девочку кулаком в лицо, другой — наносит удар ногой в живот. Девочка не выдерживает и падает на пол от боли. Сложно понять, откуда у детей в таком возрасте появляется подобная жестокость.