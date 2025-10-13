Агрессивная лошадь тяжело ранила пенсионерку под Петербургом

Днем 12 октября на Ягодной улице в СНТ «Орбита» Ломоносовского района произошло ЧП — домашняя лошадь, находившаяся на самовыгуле, зашла на участок 67-летней местной жительницы. Когда пенсионерка попыталась прогнать ее, то животное проявило агрессию и повалило ее на землю. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате инцидента пострадавшая получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.
Тем временем полицейские выяснили, что агрессивная лошадь принадлежит 71-летнему соседу женщины. Он не привязал животное и позволил ему разгуливать по СНТ самостоятельно. В итоге против него возбудили уголовное дело по первой части статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).
