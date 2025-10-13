Ричмонд
Агрессивная лошадь тяжело ранила пенсионерку под Петербургом

Пожилая женщина пострадала от нападения животного в Ломоносовском районе.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 октября на Ягодной улице в СНТ «Орбита» Ломоносовского района произошло ЧП — домашняя лошадь, находившаяся на самовыгуле, зашла на участок 67-летней местной жительницы. Когда пенсионерка попыталась прогнать ее, то животное проявило агрессию и повалило ее на землю. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— В результате инцидента пострадавшая получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.

Тем временем полицейские выяснили, что агрессивная лошадь принадлежит 71-летнему соседу женщины. Он не привязал животное и позволил ему разгуливать по СНТ самостоятельно. В итоге против него возбудили уголовное дело по первой части статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про неизвестного живодера, который ранил двух собак из охотничьего ружья в Тосненском районе. После случившегося одного пса пришлось экстренно везти в ветеринарную клинику, он находится в тяжелом состоянии.