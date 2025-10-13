Агрессивная лошадь тяжело ранила пенсионерку под Петербургом

Днем 12 октября на Ягодной улице в СНТ «Орбита» Ломоносовского района произошло ЧП — домашняя лошадь, находившаяся на самовыгуле, зашла на участок 67-летней местной жительницы. Когда пенсионерка попыталась прогнать ее, то животное проявило агрессию и повалило ее на землю. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.