В Москве предовратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ

«ФСБ предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации “Исламское государство” (признана террористической, запрещена в РФ)», — сообщили в ЦОС.
«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 м. В результате реализованных мероприятий в Москве задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии — непосредственный исполнитель террористической акции», — сообщили в российской спецслужбе.
Непосредственным организатором готовившегося теракта был сторонник запрещенной в России международной террористической организации ИГ, действовавший с территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Предполагаемый исполнитель теракта, отметили в ФСБ, «был завербован в интересах украинских спецслужб функционером международной террористической организации “Исламское государство” Саидакбаром Гуломовым 1979 года рождения, объявленным в международный розыск компетентными органами России и Узбекистана».
«По заданию украинских кураторов С. Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. По данным ФСБ России, Гуломов причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова, организованному украинской военной разведкой, что еще раз свидетельствует о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями», — подчеркнули в ЦОС.