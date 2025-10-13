В Москве предотвратили теракт в отношении офицера МО России

ФСБ России предотвратила теракт в Москве, направленный против высокопоставленного офицера Минобороны. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в Центре общественных связей службы. Были задержаны четыре человека, включая исполнителя из стран Центральной Азии и троих россиян, помогавших скрыть следы преступления.
По данным ФСБ, исполнитель был завербован функционером ИГИЛ* Саидакбаром Гуломовым, находящимся в международном розыске. Украинские кураторы дистанционно руководили подготовкой теракта из Украины и стран Западной Европы, обеспечивая исполнителя деньгами, сведениями об объекте и компонентами для изготовления СВУ.
В пресс-службе ФСБ отметили, что преступление планировалось в густонаселенном районе столицы, а мощность взрывного устройства могла обеспечить зону поражения радиусом до 70 метров. При этом задумывалось, что сам исполнитель также должен был погибнуть.
Следствие возбудило уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Все действия задержанных оцениваются как подготовка диверсионно-террористического акта с участием иностранных спецслужб, передает РИА Новости.
Кроме того, ФСБ задержала в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону.
* «Исламское государство», запрещенная в России террористическая группировка.