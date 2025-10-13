1 млн пачек сигарет изъяли на границе Челябинской области и Казахстана

1 млн пачек контрафактных сигарет пытались провезти в Челябинскую область из Казахстана. На кадрах, предоставленных таможней, — фура, доверху набитая коробками с табачной продукцией. Сигареты без акцизных марок и обязательной маркировки.
— Табачная продукция изъята и передана в Росалкогольтабакконтроль. За совершение указанного преступления помимо изъятия табачной продукции перевозчику грозит штраф до 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Преступление выявлено и пресечено мобильной группой Челябинской таможни совместно с региональным Управлением ФСБ и Пограничным управлением ФСБ.