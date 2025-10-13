Стало известно, что застрявших в горах российского региона туристов спасли

Как сообщает SHOT, воздушное судно МЧС уже приземлилось в районе привала, где находились люди. Сейчас их погружают на борт для транспортировки в больницу Сочи, где всех участников обследуют врачи. По предварительным данным, несколько человек получили переохлаждение.