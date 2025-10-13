Стало известно, что застрявших в горах российского региона туристов спасли

Группа туристов, оказавшаяся отрезанной от пути из-за непогоды в горах Краснодарского края, была успешно эвакуирована спасателями на вертолёте.
Как сообщает SHOT, воздушное судно МЧС уже приземлилось в районе привала, где находились люди. Сейчас их погружают на борт для транспортировки в больницу Сочи, где всех участников обследуют врачи. По предварительным данным, несколько человек получили переохлаждение.
По информации телеграм-канала группа из восьми человек, среди которых были дети, отправилась в поход 7 октября. Возвращение планировалось накануне, однако сильные дожди вызвали резкий подъём воды в реке Уруштен, сделав переправу опасной. Туристам пришлось разбить временный лагерь и обратиться за помощью к спасателям.
Благодаря оперативной работе МЧС все участники экспедиции были обнаружены и эвакуированы. Их жизни ничего не угрожает, а состояние оценивается как стабильное.
