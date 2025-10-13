Туристов, застрявших без снаряжения в горах Краснодарского края, эвакуировали

В это же время в Красноярском крае была приостановлена активная фаза поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге. Руководитель одного из поисковых отрядов, участвовавших в поисках, заявила, что сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз засекли у шоссе вдали от района поисков. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».