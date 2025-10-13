Ричмонд
Туристов, застрявших без снаряжения в горах Краснодарского края, эвакуировали

Туристов, застрявших без снаряжения в горах Краснодарского края, специалисты МЧС эвакуировали на вертолете. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

В данным момент людей загружают на воздушное судно, всех доставят в больницу Сочи для осмотра. По данным Telegram-канала, несколько человек успели получить переохлаждение.

Ранее в этот же день стало известно, что восемь туристов с детьми застряли в горах Краснодарского края после того, как из-за дождей резко поднялся уровень воды в реке Уруштен. Туристы переправили спальники и другое снаряжение через реку на лошадях, однако после сильных дождей вода поднялась, переход стал опасен.

В это же время в Красноярском крае была приостановлена активная фаза поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге. Руководитель одного из поисковых отрядов, участвовавших в поисках, заявила, что сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз засекли у шоссе вдали от района поисков. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».