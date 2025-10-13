Ричмонд
ФСБ предотвратила теракт в Москве против сотрудника Минобороны РФ

Теракт против сотрудника Минобороны РФ был пресечен в Москве 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Москве, целью которого был один из руководящих сотрудников Министерства обороны. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

По имеющимся данным, злоумышленники планировали совершить нападение на военного, однако были своевременно выявлены и задержаны сотрудниками спецслужб.

Ранее KP.RU информировал, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о покушении на теракт в отношении генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Материалы дела уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

