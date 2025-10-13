ФСБ предотвратила теракт в Москве против сотрудника Минобороны РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Москве, целью которого был один из руководящих сотрудников Министерства обороны. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.
По имеющимся данным, злоумышленники планировали совершить нападение на военного, однако были своевременно выявлены и задержаны сотрудниками спецслужб.
Ранее KP.RU информировал, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о покушении на теракт в отношении генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Материалы дела уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
