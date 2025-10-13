В Самарской области в суд направлено дело о хищении нефтепродуктов на 3 млн рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые, в период времени с мая 2023 года по март 2024 года, осуществили хищение нефтепродукта, массой порядка 4,5 тонн у одного из акционерных обществ, расположенного в городе Тольятти на общую сумму более 3 миллионов рублей.