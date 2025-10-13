Ричмонд
При пожаре в Гродно работники МЧС спасли хозяина и эвакуировали 8 человек

13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Гродно работники МЧС спасли хозяина и эвакуировали 8 человек, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: МЧС

13 октября в 0.41 жительница Гродно сообщила спасателям, что на улице Ольги Соломовой горит квартира в многоэтажке.

Подразделения МЧС оперативно прибыли на место, где в одном из подъездов многоквартирного жилого дома чувствовался запах гари. Очаг возгорания обнаружили в квартире на третьем этаже девятиэтажки.

Спасатели организовали эвакуацию жильцов из смежных квартир и приступили к поиску людей внутри горящего помещения.

Как рассказали соседи, в квартире проживает 68-летний мужчина. Работники МЧС обнаружили пенсионера без сознания на полу в кухне, вынесли его на воздух и передали бригаде скорой помощи. В тяжелом состоянии спасенный госпитализирован.

Из соседних и расположенных выше квартир по лестничным маршам спасатели эвакуировали 8 человек. Никто не пострадал, после проветривания жильцы смогли вернуться домой.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем уничтожен диван в помещении кухни, закопчены стены, потолок, имущество. Вероятнее всего, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

С начала текущего года в Гродненской области это стало причиной 125 пожаров, погиб 31 человек, сообщили в УМЧС.