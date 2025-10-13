При пожаре в Гродно работники МЧС спасли хозяина и эвакуировали 8 человек

Как рассказали соседи, в квартире проживает 68-летний мужчина. Работники МЧС обнаружили пенсионера без сознания на полу в кухне, вынесли его на воздух и передали бригаде скорой помощи. В тяжелом состоянии спасенный госпитализирован.