В Пермском крае участники смертельного ДТП выплатят солидарно 2 млн рублей

Октябрьский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Смертельное ДТП произошло 29 сентября 2024 года. Водитель легкового автомобиля двигался с превышением установленной скорости по автодороге «Голдыри-Орда-Октябрьский». Он допустил столкновение с мотоциклом под управлением несовершеннолетнего.
В результате ДТП подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован, его 16-летняя пассажирка погибла. Водитель мотоцикла не имел права управления мотоциклом и перевозил пассажирку без мотошлема.
Суд поддержал гособвинение и назначил виновному в смертельном ДТП наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Его лишили на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
«Суд удовлетворил иск родственников погибшей девушки о солидарном взыскании 2 млн рублей компенсации морального вреда с водителя легкового автомобиля и законного представителя несовершеннолетнего мотоциклиста», — сообщила прокуратура Пермского края.