Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае участники смертельного ДТП выплатят солидарно 2 млн рублей

Легковой автомобиль сбил мотоцикл под управлением подростка.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Смертельное ДТП произошло 29 сентября 2024 года. Водитель легкового автомобиля двигался с превышением установленной скорости по автодороге «Голдыри-Орда-Октябрьский». Он допустил столкновение с мотоциклом под управлением несовершеннолетнего.

В результате ДТП подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован, его 16-летняя пассажирка погибла. Водитель мотоцикла не имел права управления мотоциклом и перевозил пассажирку без мотошлема.

Суд поддержал гособвинение и назначил виновному в смертельном ДТП наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Его лишили на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Суд удовлетворил иск родственников погибшей девушки о солидарном взыскании 2 млн рублей компенсации морального вреда с водителя легкового автомобиля и законного представителя несовершеннолетнего мотоциклиста», — сообщила прокуратура Пермского края.