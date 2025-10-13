В Пермском крае участники смертельного ДТП выплатят солидарно 2 млн рублей

Суд поддержал гособвинение и назначил виновному в смертельном ДТП наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Его лишили на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.