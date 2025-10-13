Минобороны: Силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Республикой Крым. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщило Министерство обороны РФ.
— В период с 7:00 до 8:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
12 октября в результате атаки беспилотников на Белгородскую область со стороны Вооруженных сил Украины пострадали три местных жителя, среди них двое детей. Второй удар пришелся на город Грайворон.
Беспилотники ВСУ также совершили атаку на торговый центр «Сигма», расположенный на автомобильной трассе Славянск — Донецк — Мариуполь.