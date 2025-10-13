Shot: Российские мужчины начали колоть ботокс в гениталии

Российские мужчины массово начали колоть ботокс в гениталии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, россияне все чаще прибегают к процедуре скротокса для улучшения внешнего вида и состояния половых органов. Инъекции ботокса в область мошонки помогают разгладить морщины и снизить потоотделение. Отмечается, что эффект заметен уже после первого сеанса и сохраняется в среднем от четырех до шести месяцев.
Специалисты подчеркивают, что скротокс подходит не всем мужчинам. Перед процедурой проводится обязательная консультация, а при успешном первом опыте врачи советуют повторять инъекции примерно раз в пять месяцев для поддержания результата.
При этом косметологи предупреждают о возможных рисках: после процедуры может снизиться чувствительность и качество сексуальных ощущений. Кроме того, скротокс способен негативно повлиять на качество спермы и фертильность, уточняется в публикации.
Недавние исследования связывают снижение мужского либидо в России с использованием гаджетов и бытовых привычек. В совокупности это создает тепловой эффект, усугубляемый стрессом и быстрым ритмом жизни.