Омич потерял 2,8 миллиона рублей, пытаясь улучшить мобильный интернет

«Омич согласился, под диктовку звонившей совершил ряд манипуляций в настройках, после чего экран мобильного телефона стал черным. В этот момент якобы происходил переход на уровень 5G. Длился он порядка 40 минут. Незнакомка постоянно извинялась за неудобства и просила ожидания. А потерпевший, заподозрив неладное, сразу же решил проверить банковские счета. Оказалось, что все его сбережения в размере 2 872 000 рублей были списаны», — говорится в официальном сообщении.