Омич потерял 2,8 миллиона рублей, пытаясь улучшить мобильный интернет

Омский предприниматель лишился почти трех миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников.
Как рассказали в понедельник, 13 октября 2025 года, в правоохранительных органах, 54-летнему омичу позвонил якобы «оператор сотовой связи», поинтересовавшись, устраивает ли абонента качество мобильного интернета. Получив отрицательный ответ, мошенники тут же принялись исправлять ситуацию: мужчине перезвонила девушка, предложив перейти на пятое поколение мобильной связи.
«Омич согласился, под диктовку звонившей совершил ряд манипуляций в настройках, после чего экран мобильного телефона стал черным. В этот момент якобы происходил переход на уровень 5G. Длился он порядка 40 минут. Незнакомка постоянно извинялась за неудобства и просила ожидания. А потерпевший, заподозрив неладное, сразу же решил проверить банковские счета. Оказалось, что все его сбережения в размере 2 872 000 рублей были списаны», — говорится в официальном сообщении.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах преступления разбираются правоохранители.