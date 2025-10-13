Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич потерял 2,8 миллиона рублей, пытаясь улучшить мобильный интернет

Мужчина хотел перейти на 5G.

Омский предприниматель лишился почти трех миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников.

Как рассказали в понедельник, 13 октября 2025 года, в правоохранительных органах, 54-летнему омичу позвонил якобы «оператор сотовой связи», поинтересовавшись, устраивает ли абонента качество мобильного интернета. Получив отрицательный ответ, мошенники тут же принялись исправлять ситуацию: мужчине перезвонила девушка, предложив перейти на пятое поколение мобильной связи.

«Омич согласился, под диктовку звонившей совершил ряд манипуляций в настройках, после чего экран мобильного телефона стал черным. В этот момент якобы происходил переход на уровень 5G. Длился он порядка 40 минут. Незнакомка постоянно извинялась за неудобства и просила ожидания. А потерпевший, заподозрив неладное, сразу же решил проверить банковские счета. Оказалось, что все его сбережения в размере 2 872 000 рублей были списаны», — говорится в официальном сообщении.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах преступления разбираются правоохранители.