Выяснилось, что причиной взрыва в Алчевске могла стать утечка газа

В Алчевске Луганской народной республики произошёл взрыв в девятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека и частично обрушились верхние этажи здания.

В Алчевске Луганской народной республики произошёл взрыв в девятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека и частично обрушились верхние этажи здания. Как сообщила помощник прокурора ЛНР Елена Усачёва, по предварительным данным, причиной происшествия стала утечка бытового газа.

Инцидент произошёл в ночь на 13 октября 2025 года, около полуночи, в квартире на седьмом этаже дома по улице Гмыри. Взрывной волной были разрушены квартиры, расположенные выше — на восьмом и девятом этажах, а также повреждены чердачное перекрытие и крыша здания.

После взрыва дом был полностью отключён от электроснабжения, водопровода и газа. Всех жильцов эвакуировали. Десять человек временно разместили в пунктах временного пребывания, остальные предпочли остановиться у родственников.

В Алчевске введён режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия продолжают работать спасатели, коммунальные службы и следователи, выясняющие точные обстоятельства трагедии.

