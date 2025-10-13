Выяснилось, что причиной взрыва в Алчевске могла стать утечка газа

Инцидент произошёл в ночь на 13 октября 2025 года, около полуночи, в квартире на седьмом этаже дома по улице Гмыри. Взрывной волной были разрушены квартиры, расположенные выше — на восьмом и девятом этажах, а также повреждены чердачное перекрытие и крыша здания.