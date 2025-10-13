В Люберцах задержаны подозреваемые в убийстве директора училища 23-летней давности

Люберецкая прокуратура контролирует расследование убийства директора училища, совершённого 23 года назад.10 октября 2002 года у ворот автостоянки училища № 10 им. Гагарина в Люберцах был застрелен директор Вадим Менис. Двое сотрудников, пытавшихся помешать преступлению, получили ранения. После нападения исполнитель скрылся с сообщником. Спустя 23 года задержаны предполагаемые преступники: 61-летний житель Шахтёрска и 57-летний житель Люберец. Первому предъявлено обвинение в убийстве по найму и покушении на убийство двух лиц, второму — в пособничестве. Суд по ходатайству прокуратуры заключил обоих под стражу до 8 ноября 2025 года.