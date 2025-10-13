«Потратил с чужой карты 3,5 тысячи рублей и получил два года колонии»: жителя Иркутска осудили за кражу

Житель Иркутска получил два года колонии за то, что расплатился чужой банковской картой. 48-летний ранее судимый мужчина нашел чужую карту, которая была оформлена на ребенка. С помощью функции бесконтактной оплаты, обвиняемый решил воспользоваться денежной находкой и потратил в магазинах 3,5 тысячи рублей.