Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Потратил с чужой карты 3,5 тысячи рублей и получил два года колонии»: жителя Иркутска осудили за кражу

Мужчина расплатился чужой банковской картой в магазинах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутска получил два года колонии за то, что расплатился чужой банковской картой. 48-летний ранее судимый мужчина нашел чужую карту, которая была оформлена на ребенка. С помощью функции бесконтактной оплаты, обвиняемый решил воспользоваться денежной находкой и потратил в магазинах 3,5 тысячи рублей.

— Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Также он вернул потерпевшей потраченные деньги, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Учитывая криминальное прошлое задержанного и факт рецидива, ему назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за три дня 12 жителей Иркутской области перевели аферистам 12,3 миллиона рублей.