42 человека погибли в ДТП с автобусом в ЮАР

В результате крупной автомобильной аварии с участием междугороднего автобуса в ЮАР погибли 42 человека. Еще десятки пассажиров получили травмы. Об этом сообщает News 24 со ссылкой на Корпорацию по управлению дорожным движением Южно-Африканской Республики (RMTC).
По данным представителя RMTC Саймона Зване, в провинции Лимпопо на трассе N1 около Мусины 12 октября примерно в 18:00 по местному времени автобус попал в аварию. Рейс следовал по международному маршруту из города Геберха в провинции Восточный Кейп и направлялся в столицу Зимбабве, город Хараре.
Департамент транспорта провинции Лимпопо информирует, что на место ДТП выехала глава ведомства Вайолет Матьи. Дорога N1 полностью перекрыта, и водителям рекомендуется выбирать объездные маршруты. На месте работают сотрудники экстренных служб.