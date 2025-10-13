42 человека погибли в ДТП с автобусом в ЮАР

По данным представителя RMTC Саймона Зване, в провинции Лимпопо на трассе N1 около Мусины 12 октября примерно в 18:00 по местному времени автобус попал в аварию. Рейс следовал по международному маршруту из города Геберха в провинции Восточный Кейп и направлялся в столицу Зимбабве, город Хараре.