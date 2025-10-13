Ричмонд
42 человека погибли в ДТП с автобусом в ЮАР

В ЮАР на трассе N1 в провинции Лимпопо произошло смертельное ДТП с междугородним автобусом, унесшее жизни 42 человек. Спасатели работают на месте аварии, движение по дороге полностью перекрыто.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В результате крупной автомобильной аварии с участием междугороднего автобуса в ЮАР погибли 42 человека. Еще десятки пассажиров получили травмы. Об этом сообщает News 24 со ссылкой на Корпорацию по управлению дорожным движением Южно-Африканской Республики (RMTC).

По данным представителя RMTC Саймона Зване, в провинции Лимпопо на трассе N1 около Мусины 12 октября примерно в 18:00 по местному времени автобус попал в аварию. Рейс следовал по международному маршруту из города Геберха в провинции Восточный Кейп и направлялся в столицу Зимбабве, город Хараре.

Департамент транспорта провинции Лимпопо информирует, что на место ДТП выехала глава ведомства Вайолет Матьи. Дорога N1 полностью перекрыта, и водителям рекомендуется выбирать объездные маршруты. На месте работают сотрудники экстренных служб.