ФСБ показала видео задержания готовивших теракт против офицера Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых, в числе которых уроженец одной из стран Центральной Азии. В ведомстве сообщили, что теракт готовили украинские спцслужбы вместе с главарями международной террористической организации «Исламское государство» (признана террористической, запрещена в РФ).
Злоумышленники планировали совершить преступление в одном из густонаселенных районов Москвы. Мощность изготовленного ими взрывного устройства могло обеспечить зону поражения в радиусе до 70 м.
Следственное управление ФСБ завело уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.