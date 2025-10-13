ФСБ показала видео задержания готовивших теракт против офицера Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых, в числе которых уроженец одной из стран Центральной Азии. В ведомстве сообщили, что теракт готовили украинские спцслужбы вместе с главарями международной террористической организации «Исламское государство» (признана террористической, запрещена в РФ).