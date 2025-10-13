Застрявшие в горах Сочи: Группу туристов с детьми спасли из ловушки на вертолёте

В горах Краснодарского края спасатели МЧС эвакуировали группу туристов, застрявших без снаряжения из-за непогоды. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, вертолёт приземлился в месте привала группы, и всех участников уже доставляют в больницу Сочи для осмотра. По предварительным данным, несколько человек получили переохлаждение.