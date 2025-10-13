Застрявшие в горах Сочи: Группу туристов с детьми спасли из ловушки на вертолёте

«Спасатели в Сочи эвакуировали всех туристов вертолётом МЧС России. Туристическую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются», — уточнили в министерстве.
Группа из восьми туристов, включая детей, отправилась в поход 7 октября. Вернуться домой они должны были 12-го, но из-за сильных дождей уровень воды в реке Уруштен резко поднялся. Переправа стала опасной, поэтому путешественникам пришлось соорудить временный лагерь и ждать помощи спасателей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.