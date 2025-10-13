Движение по Рудневскому мосту во Владивостоке приостановлено из-за ДТП

Сама авария незначительная. Судя по записи с камеры наблюдения — произошло столкновение двух автомобилей, ехавших в попутном направлении. Объехать место аварии очень сложно. Водителей просят планировать маршрут и время выезда.
Ситуация усугубляется разбитой улицей Снеговой, где сейчас проводятся работы по замене сети водоотведения. Из-за разрытой траншеи транспорту осталась одна полоса движения, сложно разъехаться даже легковым автомобилям, а через эту промзону часто ездят и грузовые автомобили.
Вероятно, сейчас в сторону Второй Речки, Столетия и БАМа проще добраться по гостевой трассе через Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока, хотя, судя по данным карт 2ГИС, на путепроводе движение в сторону из центра в пригород тоже затруднено, в том числе из-за аварий.