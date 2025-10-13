Движение по Рудневскому мосту во Владивостоке приостановлено из-за ДТП

Вероятно, сейчас в сторону Второй Речки, Столетия и БАМа проще добраться по гостевой трассе через Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока, хотя, судя по данным карт 2ГИС, на путепроводе движение в сторону из центра в пригород тоже затруднено, в том числе из-за аварий.