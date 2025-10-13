Ричмонд
Минчанка поверила мошенникам, установила приложение и лишилась Br8 тыс

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ленинское РУВД Минска обратилась 61-летняя минчанка, которая установила приложение и потеряла Br8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

На домашний телефон женщине позвонили лжепредставители «Белтелекома» и под предлогом продления договора на оказание услуг узнали ее паспортные данные и номер мобильного телефона. Затем в мессенджере ей позвонил якобы правоохранитель, который поинтересовался источниками дохода и законностью проводимых ею финансовых операций. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска в квартире, от минчанки потребовали выполнить все поступающие указания.

Женщина перешла по ссылке из личных сообщений и установила приложение якобы Нацбанка. После установки попросили приложить банковскую карту к телефону, оснащенному чипом «связи ближнего поля» (NFC), и ввести PIN-код, убеждая, что это безопасно. После совершения всех действий у минчанки со счета списали около Br8 тыс.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Милиция напоминает, что никогда не нужно устанавливать приложения по звонку «из банка» и не вводить PIN-код в непонятные программы. Не стоит сообщать персональные данные, информацию о реквизитах банковской карточки и другую конфиденциальную информацию незнакомцам.