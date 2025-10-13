Минчанка поверила мошенникам, установила приложение и лишилась Br8 тыс

На домашний телефон женщине позвонили лжепредставители «Белтелекома» и под предлогом продления договора на оказание услуг узнали ее паспортные данные и номер мобильного телефона. Затем в мессенджере ей позвонил якобы правоохранитель, который поинтересовался источниками дохода и законностью проводимых ею финансовых операций. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска в квартире, от минчанки потребовали выполнить все поступающие указания.
Женщина перешла по ссылке из личных сообщений и установила приложение якобы Нацбанка. После установки попросили приложить банковскую карту к телефону, оснащенному чипом «связи ближнего поля» (NFC), и ввести PIN-код, убеждая, что это безопасно. После совершения всех действий у минчанки со счета списали около Br8 тыс.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Милиция напоминает, что никогда не нужно устанавливать приложения по звонку «из банка» и не вводить PIN-код в непонятные программы. Не стоит сообщать персональные данные, информацию о реквизитах банковской карточки и другую конфиденциальную информацию незнакомцам.