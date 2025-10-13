Минчанка поверила мошенникам, установила приложение и лишилась Br8 тыс

На домашний телефон женщине позвонили лжепредставители «Белтелекома» и под предлогом продления договора на оказание услуг узнали ее паспортные данные и номер мобильного телефона. Затем в мессенджере ей позвонил якобы правоохранитель, который поинтересовался источниками дохода и законностью проводимых ею финансовых операций. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска в квартире, от минчанки потребовали выполнить все поступающие указания.