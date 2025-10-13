ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера Минобороны РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Москве террористический акт, направленный против одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ЦОС за подготовкой теракта стояли украинские спецслужбы, действовавшие совместно с главарями международной террористической организации «Исламское государство»*.
Диверсия планировалась в густонаселенном районе столицы. Согласно оценкам экспертов, взрыв подготовленного фигурантами взрывного устройства мог дать радиус сплошного поражения в 70 метров, что привело бы к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
В результате оперативных мероприятий были задержаны четыре человека. ФСБ установила, что непосредственным исполнителем является уроженец Центральной Азии. Также задержаны трое граждан России, которые оказывали помощь в сокрытии следов подготовки преступления.
* признана террористической и запрещена в РФ