Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае

Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получали травмы.