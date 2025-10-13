Двух красноярских школьников осудили за беспричинное избиение прохожих

«Потерпевший попытался скрыться, но толпа погналась за ним, перенеся хаос в соседний двор. Там свой вечер проводила молодая пара. Агрессоры выбрали новой жертвой парня и принялись избивать его руками и ногами. Напуганная девушка смогла позвать родителей, однако это не образумило нападавших. Они достали макет пистолета, угрожая и провоцируя новую драку. Ситуация разрешилась лишь когда отец девушки вытащил из машины биту. Тогда хулиганы бросились врассыпную. В тот же вечер их задержали», — рассказали в прокуратуре.