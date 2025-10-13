Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух красноярских школьников осудили за беспричинное избиение прохожих

Суд отправил двух красноярских 8-классников в воспитательную колонию за беспричинное избиение прохожих в Октябрьском районе.

Источник: Freepik

Суд отправил двух красноярских 8-классников в воспитательную колонию за избиение людей в Октябрьском районе.

Все произошло в этом году в один из февральских вечеров. Пьяная компания школьников и их совершеннолетних друзей вышла прогуляться в сквер «Уютный». Там один из подростков без единого слова набросился на незнакомца и начал избивать, затем к нему присоединились двое старших товарищей.

«Потерпевший попытался скрыться, но толпа погналась за ним, перенеся хаос в соседний двор. Там свой вечер проводила молодая пара. Агрессоры выбрали новой жертвой парня и принялись избивать его руками и ногами. Напуганная девушка смогла позвать родителей, однако это не образумило нападавших. Они достали макет пистолета, угрожая и провоцируя новую драку. Ситуация разрешилась лишь когда отец девушки вытащил из машины биту. Тогда хулиганы бросились врассыпную. В тот же вечер их задержали», — рассказали в прокуратуре.

В суде один из подростков вину признал полностью, второй пытался частично оправдаться.

За хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), один получил 10 месяцев, другой — 1 год и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Уголовное дело в отношении их совершеннолетних друзей выделено в отдельное производство.