Двух красноярских школьников осудили за беспричинное избиение прохожих

Суд отправил двух красноярских 8-классников в воспитательную колонию за избиение людей в Октябрьском районе.
Все произошло в этом году в один из февральских вечеров. Пьяная компания школьников и их совершеннолетних друзей вышла прогуляться в сквер «Уютный». Там один из подростков без единого слова набросился на незнакомца и начал избивать, затем к нему присоединились двое старших товарищей.
«Потерпевший попытался скрыться, но толпа погналась за ним, перенеся хаос в соседний двор. Там свой вечер проводила молодая пара. Агрессоры выбрали новой жертвой парня и принялись избивать его руками и ногами. Напуганная девушка смогла позвать родителей, однако это не образумило нападавших. Они достали макет пистолета, угрожая и провоцируя новую драку. Ситуация разрешилась лишь когда отец девушки вытащил из машины биту. Тогда хулиганы бросились врассыпную. В тот же вечер их задержали», — рассказали в прокуратуре.
В суде один из подростков вину признал полностью, второй пытался частично оправдаться.
За хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), один получил 10 месяцев, другой — 1 год и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Уголовное дело в отношении их совершеннолетних друзей выделено в отдельное производство.