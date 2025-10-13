В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели охранника парковки

Следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины, охраняющего парковку в Перми, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
Информация о погибшей пенсионере появилась в Telegram-канале «ЧП Пермь». Очевидцы сообщили, что тихого и неконфликтного охранника в ночь на 13 октября избили неизвестные. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru, по данному факту следователи начали проверку.
«Следователями СО по Свердловскому району города Перми СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — пояснили в пресс-службе следственного комитета сайту perm.aif.ru.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в микрорайоне Краснова в Перми на остановки местные жители обнаружили труп мужчины. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установят причины и обстоятельства смерти.