Игорь Кобзев обсудил трагедию в Шелехове с Уполномоченным по правам ребёнка

ШЕЛЕХОВ, 13 октября 2025, IrkutskMedia. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с Уполномоченным по правам ребенка в Приангарье Татьяной Афанасьевой. На встрече обсудили трагедию в Шелехове, которая произошла вечером 12 октября. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале (18+).
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, между 14-летними парнем и его возлюбленной произошел конфликт. Во время потасовки юноша ранил сверстницу ножом. Также ранения получила его соседка 2002 года рождения — девушка пыталась остановить нападавшего. От полученных травм обе пострадавшие скончались в больнице.
Глава Приангарья обсудил с омбудсменом вопросы помощи окружению погибших девушек. Игорь Кобзев подчеркнул, что семьи и одноклассники не должны оставаться с этой бедой один на один.
«Как отец понимаю, какое горе пришло сейчас в семьи погибших. Для нас, взрослых, это — повод задуматься, как часто мы слушаем и слышим своих детей. Знаем об их переживаниях, о том, какие эмоции они испытывают, что вообще происходит в их жизни. Ведь порой достаточно просто разговора, совета, поддержки, чтобы помочь подростку справиться с душевной бурей», — написал в своём телеграм-канале Игорь Кобзев.
Татьяна Афанасьева отметила, что подросток, по чьей вине произошла трагедия, не привлекал внимания правоохранительных органов, о нем все отзывались положительно, он всегда приходил на помощь, если его об этом просили. Подростка захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать. Также омбудсмен отметила, что погибшую девочку тоже любили и уважали сверстники.
На заседании регионального родительского комитета обсудят меры, которые будут предприняты, чтобы подобные трагедии не повторялись. Игорь Кобзев обсудит с родителями дальнейшие шаги.