Игорь Кобзев обсудил трагедию в Шелехове с Уполномоченным по правам ребёнка

«Как отец понимаю, какое горе пришло сейчас в семьи погибших. Для нас, взрослых, это — повод задуматься, как часто мы слушаем и слышим своих детей. Знаем об их переживаниях, о том, какие эмоции они испытывают, что вообще происходит в их жизни. Ведь порой достаточно просто разговора, совета, поддержки, чтобы помочь подростку справиться с душевной бурей», — написал в своём телеграм-канале Игорь Кобзев.