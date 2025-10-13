Заблокированных в горах Сочи туристов с детьми успешно эвакуировали

КРАСНОДАР. 13 октября. KrasnodarMedia. Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России провели успешную операцию по эвакуации туристской группы, оказавшейся в затруднительном положении в горной местности Сочи. Всех путешественников, включая несовершеннолетних детей, доставили на вертолете на основную базу спасателей, расположенную в поселке Навагинка.
По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, состояние здоровья спасенных людей не вызывает опасений. Медицинское обследование показало, что все участники группы чувствуют себя удовлетворительно и не нуждаются в стационарном лечении.
Как установили спасатели, группа из восьми человек, в составе которой были дети 10 и 13 лет, начала свой маршрут 7 октября. Туристы планировали посетить пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Ближайшим населенным пунктом к месту происхождения являлась Красная Поляна.
Чрезвычайная ситуация произошла во время пересечения реки Уруштен, где из-за продолжительных ливней наблюдался резкий подъем уровня воды. Бурный поток полностью отрезал группе путь к отступлению, вынудив людей организовать временный лагерь и ожидать прибытия профессиональной помощи.