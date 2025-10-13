Заблокированных в горах Сочи туристов с детьми успешно эвакуировали

Как установили спасатели, группа из восьми человек, в составе которой были дети 10 и 13 лет, начала свой маршрут 7 октября. Туристы планировали посетить пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Ближайшим населенным пунктом к месту происхождения являлась Красная Поляна.