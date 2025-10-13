В Железногорске 10-летний мальчик оказался на улице — родители отказались его забирать домой

В Железногорске 10-летнего мальчика, живущего практически на улице при живых родителях, обнаружили в подъезде жилого дома. Ребенок был в состоянии, вызывающем опасения за здоровье, он не реагировал на людей и едва мог говорить.
Как сообщили очевидцы, мальчика нашли вечером 11 октября в одном из подъездов дома на улице Курчатова. Неравнодушные жители вызвали скорую помощь и полицию. Медики осмотрели ребенка, после чего его направили в приют в Красноярске. Это уже третий случай за последние месяцы, когда мальчик оказывается в приюте по аналогичным обстоятельствам, по словам очевидцев.
По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, у ребенка есть родители, однако они систематически не исполняют своих обязанностей по содержанию и воспитанию сына. Несмотря на неоднократные обращения сотрудников полиции и органов опеки, ситуация не меняется.
«Обнаруженный мальчик 2015 года рождения был осмотрен медицинскими работниками. В целях обеспечения его безопасности и оказания необходимой помощи, а также в связи с отказом законных представителей забрать ребенка, он был направлен в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Отметим, что это не первый случай, когда данный ребенок помещается в приют по аналогичным обстоятельствам», — уточнили в полиции.
Инспекторы ПДН уже провели беседу с семьей. В отношении родителей проводится проверка по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего».
Материалы направлены в органы опеки и попечительства, которые должны дать оценку условиям жизни ребенка и рассмотреть вопрос о возможном лишении или ограничении родительских прав.
Правоохранители также отметили, что мальчик не посещает школу, что является нарушением его прав на образование. Этот факт будет учтен при принятии дальнейших решений.
Жители Железногорска, знакомые с ситуацией, рассказали, что ребенок уже несколько лет ведет бродяжнический образ жизни. Многие в городе его знают и не раз пытались помочь. По словам очевидцев, мать прямо заявляет, что не хочет иметь с ним дела, а отец игнорирует звонки даже в критических ситуациях.
История вызвала широкий общественный резонанс. Горожане требуют, чтобы органы опеки и надзорные службы приняли меры, которые действительно защитят ребенка.