Трое школьников угнали машину из Челябинска в Сосновский район

Трое школьников угнали машину из Челябинска в Сосновский район, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В дежурную часть Отдела полиции «Курчатовский» от 27-летнего мужчины поступило сообщение об угоне ВАЗ-2107, припаркованной во дворе у дома по улице Чичерина.

Полицейские, используя возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и центра управления нарядами, установили направление, в котором скрылись злоумышленники.

Ориентировка на разыскиваемый автомобиль была передана наружным нарядам.

«Вскоре в Сосновском районе инспекторы ДПС задержали машину. В салоне находилось трое подростков в возрасте 15−16 лет. Они проникли в машину путем взлома личинки замка, взломав рулевую колонку, завели транспортное средство и уехали», — прокомментировали в городском УМВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.