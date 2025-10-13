Трое школьников угнали машину из Челябинска в Сосновский район

В дежурную часть Отдела полиции «Курчатовский» от 27-летнего мужчины поступило сообщение об угоне ВАЗ-2107, припаркованной во дворе у дома по улице Чичерина.
Полицейские, используя возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и центра управления нарядами, установили направление, в котором скрылись злоумышленники.
Ориентировка на разыскиваемый автомобиль была передана наружным нарядам.
«Вскоре в Сосновском районе инспекторы ДПС задержали машину. В салоне находилось трое подростков в возрасте 15−16 лет. Они проникли в машину путем взлома личинки замка, взломав рулевую колонку, завели транспортное средство и уехали», — прокомментировали в городском УМВД.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.