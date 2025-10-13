В Перми полиция задержала похитителя 20 велосипедов и электросамокатов

По версии следствия, мужчина в течение четырех месяцев мужчина совершал кражи в Ленинском, Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах города. Похитителя удалось задержать после кражи велосипеда у жителя Мотовилихи. Он сообщил о пропаже велосипеда с лестничной площадки дома. Ущерб составил 33 тыс. руб.