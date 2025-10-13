Ричмонд
В Перми полиция задержала похитителя 20 велосипедов и электросамокатов

Подозреваемый орудовал несколько месяцев в четырех районах города.

Источник: ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Перми задержали по подозрению в причастности к совершению краж велосипедов и электросамокатов ранее судимого, безработного 42-летнего местного жителя. Он сбывал похищенное, денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

По версии следствия, мужчина в течение четырех месяцев мужчина совершал кражи в Ленинском, Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах города. Похитителя удалось задержать после кражи велосипеда у жителя Мотовилихи. Он сообщил о пропаже велосипеда с лестничной площадки дома. Ущерб составил 33 тыс. руб.

«Подозреваемому в краже избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция устанавливает местонахождение похищенного имущества», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Подозреваемому в серии краж грозит лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.