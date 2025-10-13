С водителя в Самаре, виновного в смертельном ДТП, взыскан моральный вред

Мужчина, двигаясь на скорости на своем автомобиле по городу и заведомо зная о находящимся впереди пешеходном переходе, не предпринял мер к полной остановке и сбил женщину. От полученных травм пешеход скончался. Сын погибшей обратился в суд за взысканием с водителя автомобиля компенсации морального вреда в свою пользу и в пользу сестры по 500 тысяч рублей каждому, поскольку смертью близкого человека им были причинены нравственные страдания.