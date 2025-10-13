Пенсионер из Перми выиграл суд у банка после кражи денег через фишинговый сайт

В апреле 2023 года пенсионер открыл счет в ПАО «Банк “Уралсиб” и перевел на него 510 тыс. руб. Клиент использовал для доступа в личный кабинет веб-версию банковского приложения. Когда мужчина через поисковик зашел на сайт, который оказался точной копией официального ресурса банка, на счете начались несанкционированные списания.