В Иркутской области будут судить женщину-блогера, которая оскорбила полицейских

В Иркутской области будут судить женщину-блогера, которая оскорбила и покусала полицейских. В июне 2025 года 35-летняя жительница Шелеховского района опубликовала видео с критикой в адрес Вооруженных сил РФ. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, за это ее обязали выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
— Сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального управления полиции обнаружили публикации и задержали женщину, — уточнили в ГУ МВД России по региону.
Во время транспортировки в отдел полиции задержанная проявляла агрессию и провоцировала конфликты. Ее поведение привело к тому, что при посадке в служебную машину, она укусила правоохранителя, причинив ему телесные повреждения.
Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения. Известно, что в 2017-м году блогера уже привлекали к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.