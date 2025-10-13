В Иркутской области будут судить женщину-блогера, которая оскорбила полицейских

В Иркутской области будут судить женщину-блогера, которая оскорбила и покусала полицейских. В июне 2025 года 35-летняя жительница Шелеховского района опубликовала видео с критикой в адрес Вооруженных сил РФ. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, за это ее обязали выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.