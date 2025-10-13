Омский таксист выкопал закладки клиента

По сведениям пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области от 13 октября 2025 года, жителя города Омска осудили в соседнем регионе за «Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Обозначено, что осужденный трудился таксистом, клиентом которого предположительно оказался дилер- «закладчик», которого омич доставил в лесной колок в городе Татарске Новосибирской области.
«09.06.2025 приехал в лесной колок и выкопал из “тайников-закладок” 6 свертков с наркотическим средством, относящегося к группе N-метилэфедрон общей массой 4,41 грамма. В это же день он был задержан сотрудниками полиции, в ходе осмотра его автомобиля наркотическое средство было обнаружено и изъято», — приводятся в официальной публикации обстоятельства, предшествовавшие судебному разбирательству.
В пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области обозначили, что омич пытался убедить следствие и суд, что вещества ему потребовались якобы «для личного пользования», однако впоследствии признал вину в инкриминируемом преступлении.
Согласно приведенной информации, суд приговорил омича к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в полтора года.