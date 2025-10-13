Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский таксист выкопал закладки клиента

Омский таксист получил судимость за «клад» от пассажира.

По сведениям пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области от 13 октября 2025 года, жителя города Омска осудили в соседнем регионе за «Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Обозначено, что осужденный трудился таксистом, клиентом которого предположительно оказался дилер- «закладчик», которого омич доставил в лесной колок в городе Татарске Новосибирской области.

«09.06.2025 приехал в лесной колок и выкопал из “тайников-закладок” 6 свертков с наркотическим средством, относящегося к группе N-метилэфедрон общей массой 4,41 грамма. В это же день он был задержан сотрудниками полиции, в ходе осмотра его автомобиля наркотическое средство было обнаружено и изъято», — приводятся в официальной публикации обстоятельства, предшествовавшие судебному разбирательству.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области обозначили, что омич пытался убедить следствие и суд, что вещества ему потребовались якобы «для личного пользования», однако впоследствии признал вину в инкриминируемом преступлении.

Согласно приведенной информации, суд приговорил омича к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в полтора года.