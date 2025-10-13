Омский таксист выкопал закладки клиента

«09.06.2025 приехал в лесной колок и выкопал из “тайников-закладок” 6 свертков с наркотическим средством, относящегося к группе N-метилэфедрон общей массой 4,41 грамма. В это же день он был задержан сотрудниками полиции, в ходе осмотра его автомобиля наркотическое средство было обнаружено и изъято», — приводятся в официальной публикации обстоятельства, предшествовавшие судебному разбирательству.