За неделю мошенники обманули екатеринбуржцев на 21 миллион

За прошедшую неделю мошенники обманули доверчивых екатеринбуржцев на 21 миллион рублей. Об одном из случаев в городской полиции рассказали более подробно. Жертвой аферистов стал 28-летний инженер. Его мошенники «развели» на 3 миллиона рублей. Помимо всех своих сбережений, мужчина оформил несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.
Со слов потерпевшего, все началось в конце сентября. Первым ему позвонил «курьер» банка с заказным письмом. Для его получения необходимо было продиктовать код из СМС, что он и сделал. После этого мошенники вошли в личный кабинет «Госуслуг» пострадавшего. В уведомлении о входе было два номера, на один из которых мужчина позвонил.
Человек на другом конце провода представился сотрудником Центробанка. Он сообщили инженеру, что его аккаунт взломали. Об инциденте пообещали сообщить ФСБ.
После этого с инженером связался лжечекист. Он сообщил пострадавшему, что на него оформили кредит и нужно провести «перекредитование». Затем жертве поступил новый звонок. На этот раз аферисты требовали перевести деньги на «помощь полиции».
— Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 3 миллиона 074 тысячи рублей, из них 2,37 миллиона — кредитные средства, 624 тысячи — накопления его друзей, и 80 тысяч — собственные сбережения, — сообщили в полиции.
Следственное подразделение отдела полиции № 9 УМВД Екатеринбурга возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Сотрудники полиции предупреждают, что представители банков, силовых структур, сотовых операторов и портала «Госуслуги» никогда не звонят гражданам и не требуют переводить деньги на несуществующие «безопасные счета».