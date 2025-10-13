В Иркутске перед судом предстанет скандальная блогерша, укусившая полицейского

Полицейские составили на нее протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию ВС РФ. Также на ее страницах следователи обнаружили видео с оскорблениями в адрес сотрудника Госавтоинспекции. Данный факт стал рассматриваться уже в рамках уголовного законодательства. Во время следственных действий Махмутова пнула сотрудника правоохранительного ведомства. На основании этого в отношении нее полицейскими составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «побои». Позже она также покусала оперативника — а уже за это ей грозит уголовная ответственность.