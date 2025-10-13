В Иркутске перед судом предстанет скандальная блогерша, укусившая полицейского

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней блогерши из Шелеховского района, обвиняемой в применении насилия и публичном оскорблении представителей власти. По данным следствия, женщина укусила полицейского при задержании и ранее выкладывала оскорбительные видео в соцсетях, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СКР России по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.
Инциденты произошли весной и летом 2025 года. В мае обвиняемая опубликовала видеозапись и скриншот разговора с оскорбительными комментариями в адрес сотрудника полиции. Спустя месяц женщина вновь оказалась в центре конфликта. При посадке в служебный автомобиль вблизи перекрестка улиц Володарского и Дзержинского и после доставления в дежурную часть отдела полиции № 5 на улице Декабрьских Событий она вела себя агрессивно и нанесла оперуполномоченному телесные повреждения, включая укусы.
Следователи установили, что в 2017 году блогерша уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, тогда ей назначили наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, летом 2025 года её оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России.
Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу, которая продлена до 17 октября. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
Напомним, 10 июля по ходатайству следствия скандальную блогершу отправили в СИЗО на 1,5 месяца, а 18 июля суд признал женщину виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию ВС РФ. Ей назначили штраф 45 тысяч рублей.
Также ранее суд Ленинского района Иркутска признал блогера М. Махмутову виновной в потреблении психотропного вещества без назначения врача и назначил административный арест сроком на 5 суток.
Напомним, 35-летняя ранее судимая Махмутова разместила видео, в котором публично высказывала суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным силам России. Полицейские задержали автора оскорбительного видео в Иркутске 13 июня. При общении с полицейскими женщина вела себя неадекватно и вызывающе, била запертую дверь квартиры с внутренней стороны, выражалась нецензурной бранью и сообщила, что может навредить себе. Для ее вызволения спасателям пришлось вскрывать дверь, а позже нарушительницу отправили в специализированную медицинскую организацию.
Полицейские составили на нее протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию ВС РФ. Также на ее страницах следователи обнаружили видео с оскорблениями в адрес сотрудника Госавтоинспекции. Данный факт стал рассматриваться уже в рамках уголовного законодательства. Во время следственных действий Махмутова пнула сотрудника правоохранительного ведомства. На основании этого в отношении нее полицейскими составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «побои». Позже она также покусала оперативника — а уже за это ей грозит уголовная ответственность.
Даже на суде женщина продолжила вести себя вызывающе и неуважительно, показывая неприличные жесты и ругаясь нецензурной бранью.
В своем аккаунте в соцсетях женщина распространяла ложную информацию об отсутствии наказания за содеянное.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Анатолию Ситникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
При этом сама фигурантка скандалов не осталась в стороне — она написала заявление на имя председателя Следственного комитета РФ, где заявила о якобы незаконных действиях сотрудников СК. Женщина обвинила правоохранителей в применении физической силы и отказе в медицинской помощи.