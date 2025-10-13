В аэропорту Иркутска объяснили причину столкновения самолета и микроавтобуса

ИРКУТСК, 13.10. 2025, IrkutskMedia. В аэропорту Иркутска сделали официальное заявление относительно инцидента, произошедшего накануне, 12 октября. Самолет задел крылом микроавтобус при выруливании со стоянки.
Как отметили в аэропорту, данное происшествие классифицировано как авиационный инцидент, создана комиссия для всестороннего и объективного изучения причин случившегося. По предварительным данным, экипаж воздушного судна начал руление без соответствующей команды оператора по наземному обслуживанию и допустил отклонение от разметки, что привело к столкновению.
«В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств. Аэропорт Иркутска оказывает полное содействие Росавиации и комиссии, созданной для расследовании», — отметил генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Андрей Скуба.
Напомним, что воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании «Zafer air» при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус. Самолёт должен был вылететь в Шанхай.