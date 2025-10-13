В аэропорту Иркутска объяснили причину столкновения самолета и микроавтобуса

Как отметили в аэропорту, данное происшествие классифицировано как авиационный инцидент, создана комиссия для всестороннего и объективного изучения причин случившегося. По предварительным данным, экипаж воздушного судна начал руление без соответствующей команды оператора по наземному обслуживанию и допустил отклонение от разметки, что привело к столкновению.