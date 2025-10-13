Склад на улице Ленина потушили в Новороссийске

Утром в понедельник, 13 октября, начался пожар на улице Ленина. Сообщение возгорание поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 09:41.
По прибытию первых подразделений выяснилось, что горел склад. Огонь успел разойтись на 100 кв.метров. Спустя 10 минут возгорание локализовали.
В 10:15 поступило сообщение о полной ликвидации открытого огня. Спасатели МЧС занимаются проливкой здания.
Аналогичный пожар утром в понедельник, 13 октября, вспыхнул в Краснодаре на улице Демуса. Там также горел склад. Огонь тоже разошелся на 100 кв. метров. Пожар уже потушили.