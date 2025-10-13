Ричмонд
Задержан уфимец, который отправил оппонента в больницу

Полицейские получили сообщение от врачей городской больницы.

Источник: Башинформ

Сотрудники уголовного розыска УМВД по городу Уфе вышли на след 39-летнего горожанина. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. В городскую больницу поступил пациент с множественными травмами. Медики сообщили о ЧП стражам порядка.

«По предварительным данным, между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов оппоненту. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, — уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

Подозреваемого задержали и в скором времени изберут меру пресечения.