Задержан уфимец, который отправил оппонента в больницу

Сотрудники уголовного розыска УМВД по городу Уфе вышли на след 39-летнего горожанина. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. В городскую больницу поступил пациент с множественными травмами. Медики сообщили о ЧП стражам порядка.