Задержан уфимец, который отправил оппонента в больницу

Сотрудники уголовного розыска УМВД по городу Уфе вышли на след 39-летнего горожанина. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. В городскую больницу поступил пациент с множественными травмами. Медики сообщили о ЧП стражам порядка.
«По предварительным данным, между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов оппоненту. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, — уточнили в пресс-службе республиканского МВД.
Подозреваемого задержали и в скором времени изберут меру пресечения.