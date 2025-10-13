Экс-бухгалтер больницы в Башкирии пойдет под суд за хищение 1,3 млн рублей

По версии следствия, она фиктивно трудоустроила в больницу свою мать в качестве уборщика, составила подложный договор на выполнение консультационных услуг по бухгалтерскому учету со своей сестрой. Также внесла данные о предоставлении стимулирующих выплат фельдшерам, которые часть полученных денежных средств передавали ей.