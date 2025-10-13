Ричмонд
Экс-бухгалтер больницы в Башкирии пойдет под суд за хищение 1,3 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В Зилаирском районе бывший бухгалтер больницы пойдет под суд по делу о хищении более 1,3 млн рублей. Прокуратура республики сообщила об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело было возбуждено в том числе по материалам проверки надзорного ведомства.

Как следует из сообщения, 46-летняя женщина обвиняется по по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, она фиктивно трудоустроила в больницу свою мать в качестве уборщика, составила подложный договор на выполнение консультационных услуг по бухгалтерскому учету со своей сестрой. Также внесла данные о предоставлении стимулирующих выплат фельдшерам, которые часть полученных денежных средств передавали ей.

Всего таким образом в течение двух лет она получила свыше 1,3 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд.