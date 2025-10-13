66-летняя волгоградка перевела телефонным мошенникам почти 12 млн рублей

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенническим путем звонившие убедили женщину, что для отмены несанкционированного оформления кредита необходимо перевести деньги на «безопасный счет».
Волгоградка поверила и в течение 2-х недель через банкомат перевела аферистам 11 миллионов 960 тысяч рублей. Часть суммы женщина взяла в долг у сестры.
Через некоторое время волгоградка осознала, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Жителям Волгоградской области напоминают, что «безопасных счетов» не существует. О них во время звонков говорят только мошенники.