Суд оставил топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных в СИЗО

Напомним, Верх-Исетский райсуд арестовал Татьяну Черных 24 сентября. Ей предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Татьяна Черных, экс-совладелец «Облкоммунэнерго», бизнесмен Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Антон Боликов похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Вину она отрицает.