В смертельном ДТП в Ленобласти трое пострадали. Полиция рассказала подробности

Стали известны подробности аварии, произошедшей утром 13 октября в Волховском районе Ленобласти. В ней погиб водитель и еще три человека пострадали.

Около 5:40 на дороге Вологда — Тихвин — Новая Ладога водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «Газелью», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Судя по фото, обе машины от удара вылетели в кювет, а фургон еще и перевернулся на крышу.

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris погиб на месте. Из машины его деблокировали спасатели. Еще трое — 39-летний водитель «Газели» и два его пассажира — получили травмы.

По факту случившегося полиция проводит проверку.