В смертельном ДТП в Ленобласти трое пострадали. Полиция рассказала подробности

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris погиб на месте. Из машины его деблокировали спасатели. Еще трое — 39-летний водитель «Газели» и два его пассажира — получили травмы.
По факту случившегося полиция проводит проверку.
Стали известны подробности аварии, произошедшей утром 13 октября в Волховском районе Ленобласти. В ней погиб водитель и еще три человека пострадали.
В результате ДТП водитель Hyundai Solaris погиб на месте. Из машины его деблокировали спасатели. Еще трое — 39-летний водитель «Газели» и два его пассажира — получили травмы.
По факту случившегося полиция проводит проверку.