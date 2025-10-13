В смертельном ДТП в Ленобласти трое пострадали. Полиция рассказала подробности

Около 5:40 на дороге Вологда — Тихвин — Новая Ладога водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «Газелью», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Судя по фото, обе машины от удара вылетели в кювет, а фургон еще и перевернулся на крышу.